الشراقوة يتوقعون فوز ليفربول بأقدام محمد صلاح

الشرقية - حمدى عبد العظيم

توقع مشجعو كرة القدم بمحافظة الشرقية فوز فريق ليفربول على نظيره توتنهام، فى المباراة التى ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة مساء، بنهائى دورى أبطال أوروبا، بهدفين يحرزهما النجم المصرى محمد صلاح.

وقال محمد حمدى، ترزى، أحد مشجعى فريق ليفربول لـ"اليوم السابع"، إن النجم المصرى محمد صلاح يحرز هدفى المباراة، وأنه يتوقع أن يحرز الهدف فى الدقيقة 16، ويحرز هدفه الثانى فى الشوط الثانى من المباراة.

وأضاف محمد الوصيفى، صاحب مكتبة، أنه يتمنى فوز فريق ليفربول حبا فى النجم المصرى، وأشار أحمد محمد، أحد المشجعين، إلى أن جميع المصريين يترقبون صافرة بداية المباراة وفوز فريق ليفربول.