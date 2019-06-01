"الشباب الأفريقى" تعلن إحصائيات بشأن منحة الزعيم جمال عبدالناصر

كتبت - هناء أبو العز

أعلن مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بوزارة الشباب والرياضة، إحصائيات بشأن المتقدمين لمنحة "ناصر للقيادة الإفريقية"- التي تطلقها الوزارة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة أن المنحة قد شهدت إقبالًا شديدًا من شباب دول القارة الإفريقية خلال أيام التسجيل بالاستمارة الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد المتقدمين حوالي (١٠٠٠) قيادةٍ شابةٍ يمثلون (٥١) دولةً إفريقيةً، ويبلغ متوسط أعمار المتقدمين للمنحة (٢٨) عامًا؛ من بينهم (٧٨٢) قيادةً شابةً في سن (من 21 وحتى 35 عامًا)، كما أن هناك (١٦) قيادةً شابةً تقل أعمارهم عن (٢١) عامًا، و(٥٣) شابًا تزيد أعمارهم عن (٣٥) عامًا، وقد تم اختيار –وبعناية شديدة – أكفأ (100) قيادةٍ شابةٍ من بين المتقدمين من مختلف الدول الإفريقية.

تهدف منحة "ناصر للقيادة الإفريقية" إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل؛ بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.

وقد أحدثت المنحة رواجًا كبيرًا على مستوى وسائل الإعلام المحلية والدولية، الرسمية وغير الرسمية، باللغة العربية واللغات الأجنبية؛ حيث قامت حوالي (90) وسيلة إخبارية محلية بتغطية أخبار المنحة، سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية، كما قامت (22) جهة دولية بنشر أخبار المنحة، وقد قامت العديد من المؤسسات المصرية بنشر أخبار المنحة عبر حساباتها على موقع فيسبوك عبر (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية – السفارة المصرية في اثيوبيا والاتحاد الإفريقي – سفارة جمهورية مصر العربية في صربيا – رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي).

وحصلت منحة ناصر على إشادة العديد من المسئولين، حيث أشاد السفير المصري في أثيوبيا "أسامة عبد الخالق" بالمنحة؛ باعتبارها إحدى آليات دعم وتأهيل الشباب الإفريقي. وكان ذلك في إطار استقباله لمنسق عام مكتب الشباب الإفريقي "حسن غزالي" على هامش المنتدى الإفريقي للشباب - المنعقد في الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2019- تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وخلال لقاء "غزالي" برئيسة مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي البروفيسور "سارة أجبور" في أديس أبابا، أشادت بمنحة ناصر للقيادة باعتبارها منصة تخدم مبادرة (المليون شاب بحلول عام 2021 – 1million By 2021 initiative) والتي أطلقت لتمكين وتنمية الشباب في إفريقيا من خلال تأهيل مليون شاب إفريقي في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة (4 E’s) بحلول عام 2021م. وهو ما تستهدفه منحة ناصر في قطاع التعليم، كما رحبت بأهدافها التي تلتقي مع أهداف أجندة إفريقيا 2063.