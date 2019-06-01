السيطرة على حريق سيارة رئيس محكمة وادى النطرون دون إصابات

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب بسيارة رئيس محكمة وادى النطرون أثناء استقلاله لها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًَا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين اشعال النيران فى سيارة المستشار أحمد ميدان رئيس محكمة وادي النطرون بالكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية دائرة مركز وادي النطرون، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة عليه دون حدوث إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.