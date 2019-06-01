السيطرة على حريقين منفصلين بمركز الداخلة دون إصابات

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تسبب حريقان منفصلان، فى نفوق طيور، وتفحم حظائر ماشية، ونخيل، دون إصابات بشرية بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحى، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء، يفيد السيطرة على حريقين منفصلين بمركز الداخلة دون خسائر بشرية.

تبين نشوب حريق بقرية الموشية بمركز الداخلة فى مزرعة نصف فدان، أسفر عن تفحم 15 نخلة غير مثمرة، و4 حظائر وشون فارغة، كما نشب حريق آخر فى حظيرة دواجن بقرية القصر بمركز الداخلة، أسفر عن نفوق عدد من الدواجن، وتفحم سقف الحظيرة، وفرن غاز منزلى، و6 أشجار "جازورين" ومخلفات جافة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء على الحريقين، وجرى اتخاذ الإجراءات والاحترازت التى تمنع امتداد ألسنة النيران للمناطق المجاورة، وتحرر المحضران رقم 651 و643 إدارى مركز الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان مركز الداخلة، قد شهد على مدار الـ48 ساعة نشوب حريقين الأول حريق محدود بقرية الراشدة، والثانى بقرية الجديدة، وتمكنت الحماية المدنية والإطفاء بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة من اخماد الحريقين دون خسائر بشرية.