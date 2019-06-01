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السيسى يؤكد لسعد الحريرى الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان

السبت، 01 يونيو 2019 04:07 ص
السيسى يؤكد لسعد الحريرى الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء الجمعة، مع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك علي هامش أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد لرئيس وزراء لبنان الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

 

من جانبه؛  ثمن رئيس الوزراء اللبنانى العلاقات الأخوية والتضامنية التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بالمنطقة العربية ككل، ومشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

 

وأضاف "راضى"، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى استعراض المشهد السياسي الإقليمي، بما في ذلك مناقشة الأوضاع فى سوريا، وكذلك عدد من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور المتبادل للحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعى للدول العربية وزعزعة أمنها.

 

 


السيسي

مكة المكرمة

سعد الحريري

لبنان

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