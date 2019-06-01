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السيسى: مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامى ومكافحة الإسلاموفوبيا

السبت، 01 يونيو 2019 01:24 ص
السيسى: مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامى ومكافحة الإسلاموفوبيا الرئيس عبدالفتاح السيسى
كتب أحمد سامح

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توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على حسن التنظيم للقمة الإسلامية الرابعة عشرة، والتى تأتى فى ليالى مباركة من شهر رمضان الكريم.

 

وأكد السيسى، خلال كلمته بالقمة الإسلامية، فى مكة المكرمة، أن مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وما يواكبها من خطاب دينى يوجه لانتشار العنف والتمييز، قد سبق لمصر أن دعت الأمة العربية والإسلامية والعالم لمواجهة هذه الظواهر وكل ما يمس بالأرض أو الدين أو العرض.

 

وشدد على ضرورة تكاتف الدول الإسلامية فى مواجهة الإرهاب والتطرف، ومكافحة ظاهرة الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين.

 


الرئيس عبدالفتاح السيسى

السيسى

القمة الاسلامية

كلمة السيسى فى القمة الاسلامية

مشاركة السيسى فى القمة الاسلامية

الدول المشاركة فى القمة الاسلامية

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