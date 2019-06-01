السيسى: ليبيا تعانى منذ 8 سنوات.. والحوثيين يحاولون فرض سيطرتهم على اليمن

كتب أحمد سامح

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة التوصل إلى حلول وطنية وسلمية لكل مشكلات عالمنا الإسلامى، مشيرا إلى معاناة ليبيا منذ 8 سنوات وحتى الآن من حالة انسداد سياسى وتفشى الإرهاب والإقتتال الأهلى والانتهاكات الأجنبية لحدودها وتدخلات فى شئونها، بالإضافة إلى اليمن الذى ما زال يعانى من جماعة الحوثى والاستقواء بالخارج لفرض إرادتها على جميع أبناء اليمن وهجماتها الإرهابية المُدانة على الاراضى السعودية.

وأضاف السيسى، خلال كلمته بالقمة الاسلامية، فى مكة المكرمة، أن السودان والجزائر ، تمران بمرحلة دقيقة ، ويحاول أبناء الشعبين الشقيقين إدارة مرحلة انتقالية فى ظروف صعبة لتحقيق تطلعات مشروعة فى الحرية وصياغة مستقبلهما، مؤكدا أنه فى العديد من البلدان الشقيقة هناك تحديات وحاجة لدعم سياسى وتعاون من كافة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى، لمساندة خيارتهم وتطلعاتهم المشروعة.