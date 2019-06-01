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السودان: ظهور بقع متفرقة من الجراد الصحراوى بالولاية الشمالية

السبت، 01 يونيو 2019 09:07 م
السودان: ظهور بقع متفرقة من الجراد الصحراوى بالولاية الشمالية جراد صحراوى
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية بالسودان، ظهور بقع متفرقة من آفة الجراد الصحراوى بمحليات الولاية السبع .

وقال رئيس غرفة مكافحة الجراد الصحراوى بالشمالية المهندس مالك محمد إبراهيم - فى تصريح صحفى - إن بقع آفة الجراد التى ظهرت بالولاية هى فى الطور قبل التزاوج، حيث تبحث عن الأماكن الرطبة لوضع البيض ومن ثم تتم عملية التوالد، موضحا أنها تعتبر أقل خطرا من بقية الأطوار فى إلحاق الأضرار بالمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن أكثر المناطق التى ظهر فيها بقع الجراد هى المشروعات الزراعية الاستثمارية ذات الرطوبة العالية، منوها بأن الغرفة رصدت كافة البلاغات، وتم عمل مسح فى مساحة 4 آلاف هكتار، فيما تمت عمليات المكافحة لأكثر من ألفى هكتار بعدد 4 فرق وعدد مقدر من المهندسين المختصين والعمال.

وأوضح أن العمل غطى 90% من جملة البلاغات التى وردت للغرفة، وأن الغرفة ستعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتلقى البلاغات والتحرك فورا للمكافحة، مؤكدا جاهزية الغرفة لاستقبال أى بلاغ عن وجود بقع آفة الجراد الصحراوى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مشيدا بجهود العاملين فى إدارة وقاية النباتات بالولاية الشمالية، وقال إنهم يعملون فى ظروف صعبة ويبذلون جهودا كبيرة للتصدى لآفة الجراد الصحراوي.

 


السودان

الجراد الصحراوى

أخبار السودان

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