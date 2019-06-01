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السفارة البريطانية بالقاهرة فى رسالة لصلاح: بالتوفيق يا "أبو مكة"

السبت، 01 يونيو 2019 10:49 م
السفارة البريطانية بالقاهرة فى رسالة لصلاح: بالتوفيق يا "أبو مكة" محمد صلاح اللاعب المصرى العالمى
/أ ش أ/

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أعربت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم السبت، عن تمنياتها بالتوفيق للاعب المصرى العالمى، محمد صلاح، فى المباراة التى يقود فيها فريق ليفربول الإنجليزى فى مواجهة توتنهام هوتسبير، فى نهائى دورى أبطال أوروبا، والمقامة على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكتبت السفارة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - "رسالة اليوم الـ27 ليست من سلة رسائل رمضان" التى دأبت السفارة على توجيهها يوميًا خلال الشهر المبارك "إنما هى رسالة منا جميعا فى السفارة: "بالتوفيق يا ابو مكة!".

ودأبت السفارة البريطانية بالقاهرة - منذ مطلع شهر رمضان الكريم - على توجيه رسالة يومية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول الاسلام والمسلمين فى المملكة المتحدة.

 


السفارة البريطانية بالقاهرة

محمد صلاح

ليفربول

أبو مكة

توتنهام

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