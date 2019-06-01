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السجن المشدد 5 سنوات لكهربائي سرق مصوغات ربة منزل بالشرقية

السبت، 01 يونيو 2019 01:11 م
السجن المشدد 5 سنوات لكهربائي سرق مصوغات ربة منزل بالشرقية هيئة محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، كهربائى، بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم باقتحام منزل سيدة وسرقة مصوغاتها الذهبية.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد المهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل.

 

وتعود أحداث القضية 1907 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، ليوم 15 فبراير 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بتمكن عدد من أهالي المجاورة 44 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر، من ضبط "إسلام و ع م" 34 سنة، كهربائى، مقيم بقرية العصلوجي بالزقازيق؛ لمحاولته سرقة مصوغات ذهبية من منزل أحد الأهالى.

 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اقتحم منزل المجني عليها "سماح محمد منصور" 42 سنة، ربة منزل، واستولى على خاتم ذهبي من مصوغاتها بعدما هددها بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، قبل أن يتمكن من الفرار، لكن المجنى عليها استغاثت بالجيران، والذين تمكنوا من ضبطه وتسليمه لقوات الشرطة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

جنايات الزقازيق

العاشر من رمضان

سرقة

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