السجن المؤبد لعصابة دراكولا والدكش بتهمة تجارة المخدرات

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، بمعاقبة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الحشيش والترامادول، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد الخولى، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "داوود عادل" صاحب مكتب ديكور، و"محمود محمد" سايس، وشهرته "دراكولا"، و"سيد قاسم" عاطل، وشهرته "الدوكش"، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش والترامادول المخدرين.