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الرياض السعودية: قمم مكة شهدت التفاف القادة العرب حول الحفاظ على أمنهم الجماعي

السبت، 01 يونيو 2019 11:42 ص
الرياض السعودية: قمم مكة شهدت التفاف القادة العرب حول الحفاظ على أمنهم الجماعي الملك سلمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أشادت صحيفة "الرياض" السعودية بنجاح قمم مكة، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتدار المكانة ) : في الأوضاع العربية الراهنة ليس من السهل الوصول إلى توافق جماعي على قضايا قومية غاية في الأهمية، فكلنا يعرف أننا نعيش مرحلة مفصلية في تاريخ أمتنا العربية، وجب علينا أن نتعاطى معها وفق الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بنا.

 

وتابعت، على الرغم من حساسية المرحلة ومفصليتها الآن استطاعت المملكة وبكل اقتدار أن تجمع قادة الدول العربية في هذا الظرف الدقيق، وفي وقت قياسي بعد توجيه خادم الحرمين دعوته الكريمة لعقد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين خرجتا بقرارات توافقية مهمة جداً عطفاً على الحالة العربية، مما يدل على أهمية توقيت انعقاد القمم المتوائم مع شرف الزمان والمكان، حيث شهدنا التفاف القادة العرب حول ضرورة الحفاظ على أمنهم الجماعي الذي هو كلٌ لا يتجزأ، وشهدنا اتفاقهم على أولوية القضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى السلام الشامل والعادل المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وختمت : أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن تلتئم القمة العربية بهذا الحشد من القادة في وقت قصير من إطلاق الدعوة الكريمة، وأكثر المتفائلين أيضاً لم يكن ينتظر أن يتوصل القادة العرب إلى قرارات جماعية لم نشهد التوافق عليها منذ زمن ليس بقصير، مما يؤكد تأكيداً لا لبس فيه مكانة بلادنا وكلمتها القوية المسموعة في محيطها الإقليمي والإسلامي والدولي، وهو أمر يزيد من فخرنا وعزنا بانتمائنا لهذا الوطن.


الملك سلمان

قمم مكة

القادة العرب

العرب

ايران

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