سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال أسبوع

السبت، 01 يونيو 2019 06:00 ص
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال أسبوع البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر قطاع الخدمات المالية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 124.4 مليون ورقة بقيمة 516.2 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 9.1 مليون ورقة، بقيمة 494.9 مليون جنيه. 
  
فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 91.6 مليون ورقة بقيمة 452.7 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 244.8 مليون ورقة بقيمة 244.8 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 33.2 مليون ورقة بقيمة 193.9 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الموادر الأساسية بحجم تداول بلغ 27.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 187.6 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 162.8 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 16.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 118.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 14.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 112.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 24.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 72.7 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا التكنولوجيا والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 40.5 ألف ورقة منفذة بقيمة 791 ألف جنيه، الثانى بحجم تداول 8.8 ألف ورقة بقيمة  602.5 ألف جنيه.
 

البورصة

البورصه

بورصة

البورصة المصرية

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

الخدمات المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد البورصة.. تراجع طفيف للمؤشر الرئيسى بنسبة 0.04% خلال أسبوع

الجمعة، 31 مايو 2019 11:39 ص

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الجمعة، 31 مايو 2019 11:25 ص

لماذا تراجعت أرباح شركات الأدوية بالبورصة خلال الربع الأول؟..بنك استثمار يجيب

الخميس، 30 مايو 2019 11:00 م

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وإيديتا

الخميس، 30 مايو 2019 09:19 م

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "كونكس للاستثمار العقارى" بقيمة 3.2 مليون جنيه

الخميس، 30 مايو 2019 09:17 م

البورصة: 49 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بـ3 علامات عشرية

الخميس، 30 مايو 2019 08:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة