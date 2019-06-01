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الخارجية السودانية تستدعى سفيرها بالدوحة

السبت، 01 يونيو 2019 12:37 ص
الخارجية السودانية تستدعى سفيرها بالدوحة الفريق الركن، عبد الفتاح البرهان
وكالات

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استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، سفير الخرطوم في الدوحة بسبب التحريض الدائم ضد السودان، وفق ما أفاد مصدر سوداني مطلع ، حسبما نشر موقع العربية نت .
 
وقامت السلطات السودانية بطرد وسائل الإعلام القطرية، بما فيها الجزيرة، بسبب التحريض الدائم ضد السودان.
 
وقال مصدر سوداني مطلع، إن السلطة السودانية الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وهي تحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل "الجزيرة" بل أيضا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق.
 
وفي منتصف أبريل الماضي، رفضت السلطات السودانية، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
 
وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة.
 
وحينها، قال مصدر سوداني رفيع لقناتي "العربية" و"الحدث"، إنه تم إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.
 
وقبل رفض المجلس العسكري الانتقالي السوداني استقبال الوفد القطري بيوم واحد، استقبل رئيس المجلس الفريق الركن، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، وفداً سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي. وأشاد البرهان بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.
استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، سفير الخرطوم في الدوحة بسبب التحريض الدائم ضد السودان، وفق ما أفاد مصدر سوداني مطلع.
 
وقامت السلطات السودانية بطرد وسائل الإعلام القطرية، بما فيها الجزيرة، بسبب التحريض الدائم ضد السودان.
 
وقال مصدر سوداني مطلع، إن السلطة السودانية الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وهي تحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل "الجزيرة" بل أيضا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق.
 
وفي منتصف أبريل الماضي، رفضت السلطات السودانية، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
 
وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة.
 
وحينها، قال مصدر سوداني رفيع لقناتي "العربية" و"الحدث"، إنه تم إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.
 
وقبل رفض المجلس العسكري الانتقالي السوداني استقبال الوفد القطري بيوم واحد، استقبل رئيس المجلس الفريق الركن، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، وفداً سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي. وأشاد البرهان بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

السودان

قطر

الخرطوم

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