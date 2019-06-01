الجيش السورى يوجه ضربات على تجمعات لإرهابيى جبهة فتح الشام بإدلب

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وجهت وحدات من الجيش السوري، اليوم،السبت، ضربات مركزة على مراكز تجمع إرهابيي جبهة فتح الشام بريف إدلب الجنوبي، ردا على اعتداءاتهم المتكررة على المناطق الآمنة بريف حماة.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش وبعد متابعة دقيقة لتحركات المجموعات الإرهابية وجهت رمايات مركزة على تجمعات لإرهابيي جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" في محيط قريتي (كفر عويد) و(احسم) بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن تدمير عدة مراكز للإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

وأشارت الوكالة اعتداء التنظيمات الإرهابية عبر طائرة مسيرة على محيط قرية (جب رملة) بريف حماة الشمالي الغربي دون وقوع إصابات بين المدنيين.