سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات وغرفه المختلفة

السبت، 01 يونيو 2019 03:14 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات وغرفه المختلفة محمد السويدى
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

ونصت المادة الأولى على "يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون".

ونصت المادة الثالثة "يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019 وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية".

وجاء فى المادة الرابعة، "تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1981 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس أقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون".

وذكرت المادة الخامسة "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءًا على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائمة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 28 مايو 2019.


الجريدة الرسمية

اتحاد الصناعات

تشكيل الغرف الصناعية

الصناعة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والتعاون الأفريقى باتحاد الصناعات: زيادة المكون المحلى كلمة السر لتطوير الصناعة.. شريف الجبلى لـ"اليوم السابع": نحتاج للتوجه لأفريقيا واللجوء لحق الانتفاع فى الأراضى الصناعية

الإثنين، 20 مايو 2019 08:05 م

اتحاد الصناعات: 6 آليات لتعميق الصناعة المحلية.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 مايو 2019 08:00 ص

اتحاد الصناعات: نعمل على ربط الجامعات والمصانع لملائمة التدريب وفق حاجات السوق

الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:31 م

رئيس إتحاد الصناعات المصرية: لا إعتراض على الحد الأدنى لتكوين اللجان العمالية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:26 ص

لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات تستقبل وزير خارجية الصومال

الخميس، 18 أبريل 2019 11:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع التذكرة دون سمسرة.. ولأول مرة تسليم التذاكر "ديليفرى"

إشادة واسعة من الجماهير المصرية بتجربة "تذكرتى" قبل امم افريقيا 2019.. مشجع:شباب هايل ومعاملة ممتازة وبطولة ناجحة.. وآخر: سعيد باستلام الـfan id مجاناً ودفع التذكرة دون سمسرة.. ولأول مرة تسليم التذاكر "ديليفرى"

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

أحدث مفاجآت تذكرتى للجماهير.. تذاكر امم افريقيا 2019 "دليفرى" حتى البيت

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

بتروجت يرفض مواجهة المقاولون العرب بالدورى فى بيان رسمى

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح أفضل هداف مصري فى تاريخ بطولات أوروبا

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

دار الإفتاء: لا يجوز صلاة الرجال بجانب النساء فى مصلى العيد

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة