الجارديان: المحتجون ضد زيارة ترامب للندن يأملون انضمام زعيم العمال لهم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه سيتم منع المتظاهرين المناهضين لدونالد ترامب من السير أمام داونينج ستريت بعد أن قالت الشرطة إنه يجب إغلاق الجزء الجنوبى من رئاسة الوزراء بالكامل أثناء لقاء الرئيس الأمريكى مع تيريزا ماى.

وبدلاً من ذلك سيتم تنظيم تجمع بالقرب من النصب التذكارى للحرب أمام حاجز أمنى، فى وقت الغداء يوم الثلاثاء، سيتعين على المحتجين بعد ذلك العبور عبر السد للوصول إلى ساحة البرلمان فى فترة ما بعد الظهر.

وقال مايكل تشيسوم، منظم حدث "معا ضد ترامب"، إن سلطات بلاده لم تكن لتقوم بكل تلك الاحتياطات إذا كان الزائر رئيسا آخر، معتبرا أن "الخدمة السرية الأمريكية تملى على سكان لندن ما يمكن وما لا يمكن فعله".

لا يزال المتحدثون فى تجمع وقت الغداء فى طور الانتهاء من وضعه يوم الجمعة، لكن من المقرر أن تشمل القائمة فرانسيس أوجرادى، السكرتير العام لـTUC، وكارولين لوكاس، نائبة حزب الخضر، فضلاً عن أعضاء حزب اليسار المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ويأمل المنظمون أن ينضم جيريمى كوربين إلى متحدثى المنصة فى ما يُقصد به أن يكون نقطة انطلاق الاحتجاجات خلال زيارة ترامب التى تستمر ثلاثة أيام.