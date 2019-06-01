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التنظيمات الإرهابية تعتدى بالصواريخ على بلدتى قلعة المضيق والكركات بريف حماة

السبت، 01 يونيو 2019 04:29 م
التنظيمات الإرهابية تعتدى بالصواريخ على بلدتى قلعة المضيق والكركات بريف حماة الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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اعتدت التنظمات الإرهابية، اليوم السبت، بعدة صواريخ على بلدتى قلعة المضيق والكركات بريف حماة الشمالى الغربى فى سوريا، وذلك فى استمرار لخرق اتفاق منطقة خفض التصعيد فى إدلب.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن إرهابيين ينتشرون فى قرى وبلدات أقصى الريف الشمالى للمحافظة وريف إدلب الجنوبى اعتدوا بعدة صواريخ اليوم على بلدة قلعة المضيق التى حررها الجيش مؤخرا من الإرهاب وبلدة الكركات إلى الشمال الغربى من مدينة حماة ما تسبب بأضرار مادية.

وكانت المجموعات الإرهابية المنتشرة فى قرية اللطامنة بريف حماة الشمالى قد اعتدت، مساء أمس، بعدة صواريخ على المنازل السكنية فى بلدة قمحانة، ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات.

وتنتشر معظم التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة جبهة فتح الشام "تنظيم جبهة النصرة" -سابقا- الإرهابي، بريف إدلب الجنوبى وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وتعتدى بشكل متواصل على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

 


التنظيمات الارهابية بسوريا

الجيش السورى

الحرب فى سوريا

مكافحة الارهاب

ريف ادلب

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