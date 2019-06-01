التحقيقات: عاطل الطالبية شرع فى بيع الأسلحة المضبوطة بحوزته قبل القبض عليه

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط عاطل فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة بمنطقة الطالبية، حيث تبين أن المتهم أعد كمية من الأسلحة لبيعها لراغبي الحصول عليها بالمخالفة للقانون، لتحقيق ربح سريع من وراء تلك التجارة.

واعترف المتهم بحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته وهى بندقية خرطوش و 3 فرج خرطوش وطبنجة و 20 طلقة خرطوش، بقصد الاتجار.

وأمرت النيابة بإرسال الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهم على المعمل الجنائى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكمال التحقيق، وإرفاق التقرير بقائمة أدلة الثبوت فى القضية.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت تورط أحد العناصر الإجرامية بمزاولة نشاط غير قانونى فى الاتجار بالسلاح والذخيرة، وعقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليه وبحوزته

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.