البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

أضاء البرق سماء مكة المكرمة، وتساقطت الأمطار الرعدية الشديدة، فى موجة من التقلبات الجوية التى تتعرض لها المملكة العربية السعودية.



البرق فى مكة

ونشر المصور السعودى محمد الهذلى، عبر حسابه على تويتر، لحظات سقوط الأمطار وصواعق البرق والرعد فى سماء مكة المكرمة وهطولها على ساحة الحرم المكى.

فيديو لأمطار وصواعق مكة اليوم ٢٧ #رمضان ١٤٤٠ هجري رحمة من الله وخير اللهم لك الحمد 👇🏻⚡️👌🌧

.#مكه_الان #امطار_مكه pic.twitter.com/EsuhwmOfJD — محمد الهذلي 🇸🇦 (@Mal_hothaly) ١ يونيو ٢٠١٩

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، اختار المصور جبل السيدة بجوار الحرم المكى لرصد لحظات البرق والرعد وسقوط الأمطار التى شهدتها سماء العاصمة المقدسة بعد وقت الإفطار ليوم السابع والعشرين من سهر رمضان المبارك، كما رصد تصويراً للشلالات التى تتدفق من الجبال بعد الأمطار الغزيرة.



البرق والأمطار فى مكة

وساهمت الأمطار فى تلطيف الأجواء وإضفاء البهجة والسرور على زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والذين سعدوا بتلك الأمطار خصوصاً من تواجدوا بالحرم المكى الشريف وبصحن المطاف، حتى أنهم أدوا الطواف وصلوا بالصحن، تحت زخات المطر والذى كان يهطل وقتها.