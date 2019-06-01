البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد دخول المسيح مصر بكنيسة أبو سرجة

كتبت سارة علام

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس عيد دخول المسيح مصر، وذلك بكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس وكهنة الكنيسة.

كنيسة أبى سرجة الأثرية أو كنيسة الشهيدين سرجيوس وواخس هى الكنيسة الأثرية المشيدة فوق المكان الذى أقامت فيه العائلة المقدسة أثناء رحلة الهروب وبها مغارة الهروب عند الهيكل، وموقعها الحالى هو ما يعرف باسم مجمع الأديان بالقاهرة القديمة داخل حصن بابليون بالقرب من بنى عذرا اليهودى.