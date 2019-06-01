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الاتحاد الأوربى يرفض قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديد بالقدس المحتلة

السبت، 01 يونيو 2019 03:15 م
الاتحاد الأوربى يرفض قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديد بالقدس المحتلة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، رفضه الشديد لسياسة الاستيطان عقب إعلان السلطات الإسرائيلية نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وقال الاتحاد، في بيان تشرته وكالة "معا" الفلسطينية :" إننا "نؤكد معارضتنا الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وكذلك يساهم في عرقلة عملية السلام".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وأكد البيان أن "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية الحل، واعتبار القدس عاصمة للدولتين، هي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

وأمس الجمعة، قررت وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة.

وبموجب القرار، سيتم بناء 460 وحدة استيطانية في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علما أن خطط البناء الاستيطانية معتمدة منذ العامين الماضيين.

 

 


اسرائيل

الاتحاد الاوربى

مستوطنات

تل ابيب

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