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الأنبا رافائيل يترأس اليوم احتفالية عيد دخول المسيح مصر بكنائس زويلة

السبت، 01 يونيو 2019 09:20 ص
الأنبا رافائيل يترأس اليوم احتفالية عيد دخول المسيح مصر بكنائس زويلة الانبا رافائيل - أرشيفية
سارة علام

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تحتفل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر، وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة اليوم السبت، ذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، وحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسئولين فى الآثار والسياحة وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

تأتى الاحتفالية فى إطار خطة إحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصرى نظرًا لأن عوائد السياحة الدينية تمثل أضعاف نتائج السياحة الشاطئية، حيث تستهدف الأولى 2.3 مليار مسيحى حول العالم.

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة، وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبى سيفين ومزار القديس صليب الجديد وديرى السيدة العذراء ومارجرجس.

من الجدير بالذكر أن كنائس زويلة الأثرية تقع وسط القاهرة الفاطمية .

 


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العائلة المقدسة

العذراء حالة الحديد

دخول المسيح مصر

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