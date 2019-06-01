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الأمن العام اللبنانى: 621 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلدهم

السبت، 01 يونيو 2019 04:03 م
الأمن العام اللبنانى: 621 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلدهم نازحون سوريون - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جهاز الأمن العام اللبنانى أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضى اللبنانية، اليوم السبت، عائدين إلى ديارهم وبلداتهم فى سوريا، بلغ 621 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق متفرقة داخل لبنان.

وذكر الأمن العام اللبنانى - فى بيان اليوم - أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضى السورية من 8 نقاط للتجمع توزعت فى أنحاء مختلفة من البلاد عبر 3 مراكز حدودية هى (القاع، والمصنع، والعبودية) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضى، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم فى سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية فى شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وسبق وأعلن الجهاز فى شهر مارس الماضى، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان وعادوا إلى سوريا، ابتداء من منتصف العام الماضي، بلغ 172 ألف لاجىء، وذلك فى ضوء التسهيلات الإدارية وآلية العودة الطوعية التى وضعها الأمن العام فى كل المناطق اللبنانية.

 

 

 


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