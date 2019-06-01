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الأرصاد السعودية تتوقع سقوط أمطار وتحذر من تدنى مستوى الرؤية على الطرق

السبت، 01 يونيو 2019 05:41 م
الأرصاد السعودية تتوقع سقوط أمطار وتحذر من تدنى مستوى الرؤية على الطرق أمطار رعدية - صورة أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية "تنبيه متقدم" على منطقة المدينة المنورة، لسقوط أمطار وتدنى مستوى الرؤية.

 

ووفقا لحساب الهيئة على تويتر، فشمل الإنذار محافظات ومراكز الحناكية، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، وادى الفرع وينبع، مشيرة أن الحالة الجوية تبدأ عند الساعة 02:00 من مساء يوم السبت وتستمر حتى الواحدة من صباح الأحد.

 

وحذرت هيئة الأرصاد أيضا من تدنى مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد.

الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية

 

 

 

 

 

 


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