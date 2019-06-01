الأردن تحدد موعد بداية ونهاية عطلة عيد الفطر

كتب مصطفى عنبر

أصدر رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور عمر الرزاز، قرار يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق الرابع من يوينو، وحتى مساء يوم الجمعة الموافق السابع من يوينو، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

واستثنى البلاغ الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وكان رئيس الوزراء الأردنى أصدر قرارا رسميّاً آخر يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الأحد، الموافق للتاسع من شهر يوينو، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الجلوس العشرين للملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.