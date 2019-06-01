اعرف كيفية الحصول على 10 أفدنة بالمجان فى الوادى الجديد

تستكمل محافظة الوادى الجديد مشروع "قرى الجذب السكانى"، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية وبالتعاون مع إحدى الشركات المتميزة فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى، لدعم تنفيذ مشروع لاستصلاح مساحة 10 ألف فدان بقرى الوادى الجديد.

وفيما يلى نقدم لكم أهم 10 معلومات عن المشروع:

1- مساحات الأراضى المخصصة للمشروع تقع فى مناطق متميزة بقرى محافظة الوادى الجديد.

2- يتم توزيع الأراضى بنظام حق الانتفاع بقصد التمليك فيما بعد.

3- يجرى تسليم مساحة 10 آلاف فدان بالمحافظة على 1000 أسرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة، دون دفع أية مبالغ مالية.

4- الأراضى المخصصة للمشروع جاهزة للاستصلاح والاستزراع.

5- تشغيل المشروع بنظام الطاقة الشمسية والرى المطور وزراعة أجود أنواع المحاصيل الزراعية.

6- يجرى تنفيذ مشروعات منازل ريفية ملحقة بالأراضى الزراعية لتسكين الأسر بها بالمجان أيضا.

7- تقسيط ثمن الأراضى على الشباب لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

8- أجريت دراسات جدوى للمشروع أوضحت أنه سيتم استرداد ثمن الأرض والتجهيزات خلال 7 سنوات من زراعة الأرض.

9- وزارتا التعاون الدولى والاستثمار انتهت من إعداد دراسة جدوى كاملة لتنفيذ المشروع.

10- يعتمد المشروع على توزيع أراضٍ على الشباب من محافظات الصعيد والدلتا المكتظة بالسكان لتعمير أراضى الوادى الجديد وتخفيف الضغط السكانى بمحافظات وادى النيل.