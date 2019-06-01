اعتقال شبكة لتهريب قاصرين مغاربة إلى إسبانيا

مدريد /أ ش أ/

أعلن الحرس المدنى الإسبانى، اليوم السبت، عن اعتقال شبكة لتهريب قاصرين مغاربة لإدخالهم بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا.

وأفاد الحرس الإسبانى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم ـ بأن عدد المعتقلين 16 شخصا جميعهم يحملون الجنسية المغربية، مشيرا إلى أن الشبكة كانت تنقل القاصرين على متن زوارق خشبية أو مطاطية أو تخبئهم داخل حافلات وشاحنات وذلك لإدخالهم بطريقة غير شرعية إلى أسبانيا.

وأشار إلى أن الشبكة كانت تحصل من القاصرين أو من عائلاتهم على مبالغ مالية تصل إلى 600 و800 يورو لتسهيل نقلهم إلى أقاليم برشلونة وبيلباو أو فالنسيا، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.