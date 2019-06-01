سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال شبكة لتهريب قاصرين مغاربة إلى إسبانيا

السبت، 01 يونيو 2019 10:29 م
اعتقال شبكة لتهريب قاصرين مغاربة إلى إسبانيا عناصر من الشرطة الاسبانية
مدريد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الحرس المدنى الإسبانى، اليوم السبت، عن اعتقال شبكة لتهريب قاصرين مغاربة لإدخالهم بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا.

وأفاد الحرس الإسبانى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم ـ بأن عدد المعتقلين 16 شخصا جميعهم يحملون الجنسية المغربية، مشيرا إلى أن الشبكة كانت تنقل القاصرين على متن زوارق خشبية أو مطاطية أو تخبئهم داخل حافلات وشاحنات وذلك لإدخالهم بطريقة غير شرعية إلى أسبانيا.

وأشار إلى أن الشبكة كانت تحصل من القاصرين أو من عائلاتهم على مبالغ مالية تصل إلى 600 و800 يورو لتسهيل نقلهم إلى أقاليم برشلونة وبيلباو أو فالنسيا، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

 


شبكة تهريب قاصرين مغاربة

المغرب

إسبانيا

أخبار إسبانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة