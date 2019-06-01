اضبط مخالفة.. سيدات بالغربية يلوثن مياه الشرب بغسل السجاد على ترعة بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

تشهد مدينة طنطا كارثة بيئية، بعد قيام بعض السيدات بتلويث مياه إحدى الترع الرئيسية بمدينة طنطا بمدخل الطريق المؤدى لقرية صناديد مركز طنطا، بعد استغلالها فى غسيل السجاد والموكيت قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

وقام عدد كبير من الرجال والسيدات، باحضار السجاد وغسله فى الترعة، واستخدام المنظفات الصناعية وهو ما يؤدى إلى تلوث المياه، واستغلال سور الكوبرى فى نشر السجاد، دون اتخاذ أى إجراءات حيالهم من جانب مديرية الرى بالغربية، لمنع تلويث مياه الشرب.



غسل السجاد على ترعة بطنطا



غسل السجاد على ترعة بطنطا



غسل السجاد على ترعة بطنطا