سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 09:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. توقف العمل بمجمع خدمات "الواسطى" ببنى سويف منذ عام ونصف

السبت، 01 يونيو 2019 08:00 ص
اضبط مخالفة.. توقف العمل بمجمع خدمات "الواسطى" ببنى سويف منذ عام ونصف مبنى الخدمات الجديد
بنى سويف - أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقف العمل فى تشييد مبنى مجمع خدمات مركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف، والذى تقيمه الوحدة المحلية  بهدف حصول المواطنين على خدماتهم بسهولة ويسر داخلها، بدلا من تكبد عناء التنقل بين المؤسسات والمصالح الحكومية والتزاحم .

ويقول محمد فاروق من أبناء مركز الواسطى، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى أسندت إلى إحدى شركات المقاولات تنفيذ إقامة مبنى مجمع الخدمات الجديد بجوار مركز الشرطة بمدينة الواسطى، ويضم ثلاثة طوابق سوف تنقل إليها إدارات ومكاتب  التأمين الصحي، التضامن الاجتماعي، التموين، الضرائب العقارية، البريد، وذلك للقضاء على مشكلة  ضيق مساحة الهيئات والمؤسسات الحكومية وتزاحم المواطنين وافتراش بعضهم الأرض والسلم.
 
وأضاف على إبراهيم أعمال حرة ، أنه بدأت شركة المقاولات إنشاء مبنى الخدمات وتوقف العمل به منذ عام ونصف بعد تشييد جزء منه، ويتردد أن وراء عدم استكمال المبنى، وجود  خطأ فى التصميم وعيوب التنفيذ، والدعم المالى، لذلك نطالب محافظ  بنى سويف المستشار هانى عبدالجابر بسرعة التدخل لحل المشكلة واستكمال مبنى الخدمات.
 
توقف العمل فى تشييد مبنى مجمع الخدمات بالواسطى

توقف العمل فى تشييد مبنى مجمع الخدمات بالواسطى
جانب من الانشاءات
جانب من الانشاءات

مبنى الخدمات الجديد
مبنى الخدمات الجديد
 

 


اضبط مخالفه

مجمع خدمات الواسطى

بنى سويف

التأمين الصحي

أخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة