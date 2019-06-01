اضبط مخالفة.. توقف العمل بمجمع خدمات "الواسطى" ببنى سويف منذ عام ونصف

ويقول محمد فاروق من أبناء مركز الواسطى، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى أسندت إلى إحدى شركات المقاولات تنفيذ إقامة مبنى مجمع الخدمات الجديد بجوار مركز الشرطة بمدينة الواسطى، ويضم ثلاثة طوابق سوف تنقل إليها إدارات ومكاتب التأمين الصحي، التضامن الاجتماعي، التموين، الضرائب العقارية، البريد، وذلك للقضاء على مشكلة ضيق مساحة الهيئات والمؤسسات الحكومية وتزاحم المواطنين وافتراش بعضهم الأرض والسلم.

وأضاف على إبراهيم أعمال حرة ، أنه بدأت شركة المقاولات إنشاء مبنى الخدمات وتوقف العمل به منذ عام ونصف بعد تشييد جزء منه، ويتردد أن وراء عدم استكمال المبنى، وجود خطأ فى التصميم وعيوب التنفيذ، والدعم المالى، لذلك نطالب محافظ بنى سويف المستشار هانى عبدالجابر بسرعة التدخل لحل المشكلة واستكمال مبنى الخدمات.