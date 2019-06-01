استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بمركز الخارجة بتكلفة 36 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ 95% من مشروعات تنمية المركز وقراه بتكلفة إجمالية 36 مليون و52 ألف جنيه.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوى، إنتهاء المركز من تنفيذ خطة الكهرباء بنسبة 100% بتكلفة 7 مليون و417 ألف جنيه، وتضمنت تركيب 9 وحدات طاقة شمسية ودعم الشبكة بالمدينة، وخطة تحسين البيئة بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 7 مليون و 403 ألف جنيه، وتضمنت نقل موقف المحافظات لحى السبط، وتجميل شارع عبد الناصر بالمدينة، وتوريد أدوات ومعدان نظافة للمركز.

وأضاف الطماوى ، أنه جارى استكمال خطة رصف الطرق، والتى جرى تنفيذ 92% من أجمالى الخطة بتكلفة 17 مليون 810 ألف جنيه، وجارى استكمال تنفيذ خطة تدعيم الاحتياجات للوحدات المحلية للمركز والمدينة بنسبة تنفيذ 87% وبتكلفة 3 مليون و422 ألف جنيه، على أن تنتهى مشروعات الطرق وتدعيم الاحتياجات المحلية خلال شهر من الآن.