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استرداد مليون جنيه كفالات بنكية لـ 57 عاملاً مصريًا فى لبنان

السبت، 01 يونيو 2019 10:32 ص
استرداد مليون جنيه كفالات بنكية لـ 57 عاملاً مصريًا فى لبنان عمالة مصرية بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نجح مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، فى استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 57 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان، وقيمتها 57 ألف دولار، أى ما يوازى مليون جنيه مصرى تقريبًا، وذلك خلال شهر أبريل الماضى.

وقال عادل يوسف، المستشار العمالى بلبنان، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالى، العمالة المصرية التى لم تتسلم التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالى لاستلامها، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل العمالى بلبنان قام بتوفير 57 فرصة عمل خارجية، منوها أنه تم حل 40 شكوى للعمالة المصرية بالطرق الودية وذلك من إجمالى 51 شكاوى، وجارى دراسة 11 شكوى، كما قام المكتب بعمل 12 زيارة ميدانية منها 7 للمصالح الحكومية، وواحدة لمنشأة خاصة، فضلا عن 4 لقاءات مع الجالية المصرية لحل مشاكلها. 


لبنان

العماله المصريه بالخارج

بيروت

مكتب التمثيل العمالى

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