سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 02:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

احترس.. المرور تراقب سيارتك بالكاميرات فى محيط تحويلات محور الأوتوستراد

السبت، 01 يونيو 2019 02:00 ص
احترس.. المرور تراقب سيارتك بالكاميرات فى محيط تحويلات محور الأوتوستراد مرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات بمحيط إجراء تحويلة مرورية بسبب أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد التى تستمر لمدة 30 يوما، لمنع الزحام وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة حركة المرور منعا للزحام.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدماتها المرورية لمواجهة أى كثافات متوقعة، ولتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد، وتجرى الأعمال عن طريق عمل تحويلة مرورية للثلث الأخير لمنزل الأوتوستراد القادم من المنيب تجاه الأوتوستراد ليكون المسار أسفل الطريق الدائرى لمسافة (120 مترًا) ثم العودة للمسار الطبيعى.

 

 

 


تحويلات مرورية

مرور القاهرة

محور الاوتوستراد

الطريق الدائرى

المرور

قانون المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع فتاة إثر تناولها أقراص سامة لمرورها بحالة نفسية سيئة بالبحيرة

الجمعة، 31 مايو 2019 06:16 م

للمرة الأولى.. فوز ثمانية بمسابقة هجاء الكلمات فى أمريكا بعد تعادلهم

الجمعة، 31 مايو 2019 02:30 م

المرور يضبط 3950 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 31 مايو 2019 02:26 م

المرور يضبط 4612 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

الجمعة، 31 مايو 2019 12:55 م

"مرور أسوان": تحرير 580 مخالفة وضبط سائق يتعاطى المخدرات أثناء القيادة

الجمعة، 31 مايو 2019 10:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة