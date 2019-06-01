إمام صلاة التراويح بأكبر مساجد بنى سويف: تلاوتى بالقراءات العشر تجذب المصلين

"اليوم السابع" التقى الشيخ صالح أبو القاسم محمد سالم ابن قرية بنى عفان مركز بنى سويف إمام وقارىء صلاة التراويح بأكبر مساجد المحافظة للحديث عن مشواره مع قراءة القرآن الكريم، وقال، "كان جدى محفظا للقرآن الكريم بكتاب قريتنا، وبرغم وفاته قبل مولدى إلا أن أسرتى حرصت على إلحاقى بالكتاب بعد التحاقى بالصف الأول الابتدائى، وتعلمت حفظ و تلاوة كتاب الله عزوجل على يد الشيخ سيد محمود، ونظرا لموهبة عذوبة الصوت التى حبانى الله بها كلفتنى إدارة المدرسة بتلاوة آيات من القرآن يوميا فى افتتاح فقرات الإذاعة.

وتابع "سالم" أتممت حفظ القرآن كاملا فى الصف الأول الإعدادى وكنت أشارك أيضا فى إذاعة المدرسة والاحتفالات بالمناسبات الدينية، وفضلت الالتحاق بالثانوي الأزهرى لاستكمال طريقى فى تعلم تلاوة كتاب الله بالأحكام والضوابط، وعندما بلغت 18 عاما شاركت للمرة الأولى أقدم قارىء بقريتنا فى تجويد بعض الآيات بعزاء أحد المتوفين، ثم التحقت بمعهد القراءات لا حصل بعد ثمان سنوات من الدراسة به على شهادة عالية القراءات لكتاب الله والتخصص فيها، وإجازة تجويد القرآن أيضا، ولم أكتف بذلك بل درست بكلية القرآن الكريم بمدينة طنطا محافظة الغربية لأتقن علم القراءات العشر للقرآن الكريم.

وتابع: فى عام 2002 عينت بمجمع " المصرى الإسلامى" بمنطقة الميانى بمدينة بنى سويف العاصمة وفى ذات العام اختارنى مسؤولو مديرية الأوقاف إماما لصلاة التراويح بمسجد المحمدى ومكثت على ذلك سبع سنوات، ثم عامين بمسجد بشارع البشرى، ونقلت عام 2014 إلى مسجد عمر بن عبدالعزيز أحد أكبر مساجد مدينة بنى سويف والمحافظة والذى كنت أشارك فى احتفالات المحافظة المقامة به قبل انتقالى إليه وكان المسجد فاتحة خير علىّ لما به من روحانيات وإمام فقيه ومجلس إدارة يتولى تنفيذ الكثير من المشروعات الخيرية .

واستطرد، شاركت خلال السنوات الماضية والحالية فى جميع الاحتفالات والمناسبات الدينية المختلفة التى نظمتها مديرية الأوقاف وفرع الثقافة والجامعة بحضور وزراء الأوقاف السابقين، بينهم الدكتور زقزوق والوزير الحالى الدكتور محمد مختار جمعة بالإضافة إلى احتفالات التضامن الاجتماعى بتكريم الأمهات المثاليات والأيتام وذوى الإعاقة.



الشيخ صالح يتلو القرآن بالقراءات العشر عقب صلاة التراويح

ويتابع كما قمت بإحياء السهرات والليالى الداخلية التى يقيمها مسجد عمر بن عبدالعزيز سواء بقاعة المناسبات أو المسجد، ومنذ سنوات أؤوم المصلين الذين يكتظ المسجد بهم فى صلاة التراويح نظرا لعدم الإطالة وترتيل القرآن بالقراءات العشر المختلفة بصوت عذب أنعم الله بها على منذ الصغر، وفى شهر رمضان الحالى فضلت التلاوة العادية فى صلاة التراويح وعقب الانتهاء من ركعاتها الإحدى عشر خصصت ثلاثين دقيقة لتجويد ما تيسر من القرآن الكريم بالقراءات المتنوعة وحظيت باهتمام العشرات من المصلين اللذين يحرصون على الاستماع ويطالبوننى بالاستمرار فى ذلك.

وواصل أبوالقاسم حديثه قائلا : فى عام 2017 حظيت باختيارى ضمن بعثة الإيفاد الخارجى كمبعوث لوزارة الأوقاف خلال شهر رمضان إلى مسجد الرحمة أكبر محمع إسلامى بسانت أومارا بولاية سان بولو بدولة "البرازيل "، وكنت أؤوم المصلين فى الصلوات الخمس وأحرص على تجويد ما تيسر من الذكر الحكيم بالقراءات العشر عقب كل صلاة، وحظيت بتكريم من السفير المصرى ورئيس المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، ومشرف الجمعيات الإسلامية ورئيس الجالية المصرية خلال إحتفالية لأفراد البعثة بأحد الفنادق الكبرى هناك.

وأردف: تلاوتى لكتاب الله بإخلاص وضعتنى فى مقدمة أشهر القراء بمدن وقرى بنى سوبف على مدى سنوات ما جعل الكثير من العائلات الشهيرة داخل المحافظة ومعظم محافظات مصر، تحرص على دعوتى للقراءة بمآتمهم والذكري السنوية لموتاهم وأمسياتهم الدينية جنبا إلى جنب مع قراء الإذاعة والتليفزيون، كما يحثنى الأصدقاء منذ سنوات على التقدم إلى لجنة إجازة القراء بالإذاعة والتليفزيون وهذا ما سأفعله خلال الفترة القادمة لعل الله يكتب لى القبول وانضم لقافلة أشهر قراء مصر والعالم العربى والإسلامي .