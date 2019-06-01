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إلغاء إجازات البيطريين بحدائق الحيوان استعدادًا لعيد الفطر

السبت، 01 يونيو 2019 11:52 ص
إلغاء إجازات البيطريين بحدائق الحيوان استعدادًا لعيد الفطر حديقة الحيوان بالجيزة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وكذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وشدد التقرير على وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ، فضلاً عن الحد تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضرورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو فى أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأكد التقرير، أن هناك تنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقى الاسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسبًا لأية ظروف كذلك تم تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ فى الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشدداً على تواجد أفراد الأمن الإدارى على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

 


الخدمات البيطرية

حدائق الحيوان

الأورمان

الأطباء البيطريين

عيد الفطر

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