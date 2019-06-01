إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

كتبت بسنت جميل

يصوت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة على أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018، خلال مؤتمر صحفى يقام بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية، يوم الأحد 23 يونيو الحالى.

وكان المجلس الأعلى للثقافة، كان قد عقد اجتماعا لمناقشة أوجه النهوض بجوائز الدولة، وذلك بعد إعادة تشكيل المجلس، ضم 60 شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة عقد الاجتماعات الدورية لأعضاء المجلس وتم الاتفاق على الانعقاد يوم الأحد 23 يونيو لمناقشة جوائز الدولة.

تَتدرج جوائز الدولة بين مستويات عدة، فهى تَشتمل على كل من: (جائزة الدولة التشجيعية، ثم جائزة الدولة للتفوق، ثم جائزة الدولة التقديرية، وأخيرا تأتى أرفع الجوائز وهى جائزة النيل)، وتمنح كل جائزة منها فى مجالات مختلفة، وقد يشتمل كل مجال على فروع عدة.

جدير بالذكر، أن جائزة النيل سواء فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية تعد أرقى الجوائز المصرية، والتى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، إضافة إلى جائزة النيل العربية التى يحصل عليها احد المبدعين العرب.

وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية تمنح فى ثلاثة مجالات، وهى: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ويبلغ عددها عشر جوائز، وهى مُقسمة تفصيليا كالتالى: ثلاث جوائز مخصصة لمجال الفنون بفروعه، وثلاث جوائز مخصصة لمجال الآداب بفروعه، وأربع جوائز مخصصة لمجال العـلوم الاجتماعية بفروعه؛ وقيمة جائزة الدولة التقديرية مئتا ألف جنيه مصرى.

أما جائزة الدولة للتفوق، فتمنح فى مجالات: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة لكل من فروعها مئة ألف جنيه مصرى، بالإضافة إلى ميدالية فضية تمنح للفائز، ولا يجوز تقسيم الجائزة، أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، ويشترط أن يكون المتقدم من مواطنى جمهورية مصر العربية.

أما قيمة جائزة الدولة التشجيعية فهى خمسون ألف جنيه مصرى، لكل فرع، ويشترط أن يكون المتقدم للجائزة من مواطنى جمهورية مصر العربية، ولا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية فى أى من فروعها.