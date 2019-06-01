إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 8 أشخاص منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 140 طريق الخارجه أسيوط بمحافظة الوادى الجديد، وفور ورود البلاغ تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 140، مما أسفر عن إصابة كل من رجب محمد عبد الرازق 27 سنة، باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وهانى رضا عبد الله 24 سنة، وشيماء إبراهيم محمد 30 سنة وسلمى محروس محمد 7سنوات ومحمد محروس محمد 5 سنوات، وفايزة محمد أحمد 24سنة وبسملة محمد عبد الرحمن 6 سنوات وهالة محمد عبد الرحمن 8 سنوات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.