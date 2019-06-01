إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بالوادى الجديد

أصيب، منذ قليل، 6 أشخاص فى حادثي سير منفصلين بمدينة الخارجة، وقرية المنيرة التابعة لها بمحافظة الوادى الجديد، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقعى الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما ورد إخطار آخر يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة الخارجة، مما أسفر عن إصابة محمد عبد الرازق عبد الحفيظ 48 سنه، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجري نقله الي مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين درجتين بخاريتين بقرية المنيرة، مما أسفر عن إصابة كل من عبد الرحمن سيد أحمد، 15 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمود محمد طه، 15 سنة، مصاب بجرح قطعى بالفخذ الأيمن، ومحمد سيد أحمد، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه، وجرى نقلهم إلى المستشفى لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة.