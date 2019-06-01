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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بأسيوط

السبت، 01 يونيو 2019 05:45 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بأسيوط سيارة اسعاف - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص على طريق "أسيوط -ديروط " الزراعى.

كان العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من النقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على طريق "أسيوط- ديروط" الزراعى على كوبرى نجع سبع.

وبالانتقال تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث التصادم وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.


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طريق اسيوط الزراعى

اخبار الحوادث

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