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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السلاسل الذهب من السيدات فى الزيتون

السبت، 01 يونيو 2019 03:39 م
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السلاسل الذهب من السيدات فى الزيتون مسروقات ذهبية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام الجنح، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة السلاسل الذهبية من الفتيات.

 

وتلقى قسم شرطة حلمية الزيتون، عدة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بسرقة السلاسل الذهبية من السيدات والفتيات بأسلوب الخطف، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وهم"راضى.م" و"محمود.ع" وتم ضبطهم.

 

وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، واعترفوا أن كل السلاسل التى سرقوها اكتشفوا أنها ذهب صينى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


اخبار الحوادث

الزيتون

سرقة السلاسل الذهبية من الفتيات

حوادث الزيتون

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