سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إجازة العيد ببورصات الخليج.. 7 أيام بالسعودية والإمارات.. و5 بالبحرين وقطر

السبت، 01 يونيو 2019 10:00 م
إجازة العيد ببورصات الخليج.. 7 أيام بالسعودية والإمارات.. و5 بالبحرين وقطر بورصات الخليج أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت بورصات الخليج، عن مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع الجارى، وحددت أسواق الأسهم السعودية ودبى وأبو ظبى الأجازة من يوم الأحد 2 يونيو على أن يتم استأنف العمل يوم الأحد 9 يونيو المقبل، وحددت أسواق البحرين وقطر ومسقط أجازة العيد من يوم الثلاثاء 4 يونيو ويستأنف العمل يوم الأحد 9 يونيو.
 

أجازة العيد

بورصات الخليج

بورصة قطر

بورصة

بورصة السعودية

بورصة البحرين

بورصة دبى

بورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تباين مؤشرات بورصات الخليج اليوم.. واستمرار صعود بورصتى الكويت والبحرين

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:13 م

ارتفاع بورصات الخليج بالختام مع ترقيتها بمؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:24 م

سوق دبى الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بختام تعاملات الاثنين..والبنوك كلمة السر

الإثنين، 27 مايو 2019 06:07 م

تباين بورصات الخليج خلال أسبوع..وسوق دبى فى المنطقة الخضراء

الجمعة، 24 مايو 2019 10:06 م

بورصة قطر الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

صور مبهجة من "يوم السيدات" بمهرجان إبسوم بإنجلترا.. اعرف التفاصيل

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

خالد صلاح فى برنامجه "صالون مصر": الإسلام دين رحمة.. وحسن المعاملة جوهر الدين.. "وطول ما فيه محبة فى قلبك فالجنة أقرب لك من خيالك.. وربنا بينظم شئون الكون بالرحمة والتعاون".. ويؤكد: لا كهنوت فى الإسلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة