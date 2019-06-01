إجازة العيد ببورصات الخليج.. 7 أيام بالسعودية والإمارات.. و5 بالبحرين وقطر

كتب هانى الحوتى

أعلنت بورصات الخليج، عن مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع الجارى، وحددت أسواق الأسهم السعودية ودبى وأبو ظبى الأجازة من يوم الأحد 2 يونيو على أن يتم استأنف العمل يوم الأحد 9 يونيو المقبل، وحددت أسواق البحرين وقطر ومسقط أجازة العيد من يوم الثلاثاء 4 يونيو ويستأنف العمل يوم الأحد 9 يونيو.