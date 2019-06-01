"أوقاف الإسكندرية" تحتفل بليلة القدر بحضور المحافظ

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بليلة القدر بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بمسجد المرسى أبو العباس.

وبدأت الفعاليات بتلاوة من القرآن وابتهالات ثم تحدث الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية خلال كلمته عن فضل ليلة القدر وقدرها وعظمة الدعاء فيها ودلائلها فى القرآن والسنة.

وفى كلمته أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ضرورة التكاتف من أجل مصر والتبارك بشهر رمضان ونفحاته فهو شهر القرآن والانتصارات.

وهنأ المحافظ، المواطنين بالمحافظة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.















