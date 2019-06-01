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أهالى قرية صلاح يتابعون نهائى دورى الأبطال بالمنازل بعد إلغاء الاحتفال بمركز الشباب

السبت، 01 يونيو 2019 09:44 م
أهالى قرية صلاح يتابعون نهائى دورى الأبطال بالمنازل بعد إلغاء الاحتفال بمركز الشباب عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة
الغربية - مصطفى عادل

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حرص عدد كبير من أهالى قرية نجريج مركز بسيون مسقط رأس محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، على متابعة نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول المحترف فى صفوفه الفرعون المصرى ابن القرية، وفريق توتنهام، فى المنازل بعد إلغاء الاحتفالية التى كان من المقرر إقامتها بمركز شباب محمد صلاح بسبب أعمال التطوير التى يشهدها المركز.

وتجمع المهندس ماهر شتية عمدة القرية، وعدد كبير من أبناء القرية، فى منزل أحد أبناء القرية، لمتابعة المباراة، وسيطرت الفرحة على أبناء القرية بعد الهدف الأول الذى أحرزه اللاعب من ضربة جزاء.

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (1)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (2)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (3)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (5)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (6)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (7)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (8)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (9)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (10)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (11)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (12)
 

 

عدد من الأهالى خلال متابعة المباراة (13)
 

 


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