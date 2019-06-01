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أمين الأمم المتحدة بعد زيارته "توفالو": قضية المناخ معركة يجب علينا الفوز بها

السبت، 01 يونيو 2019 03:03 م
أمين الأمم المتحدة بعد زيارته "توفالو": قضية المناخ معركة يجب علينا الفوز بها توفالو
كتبت - هناء أبو العز

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غرد أنطونيو جوتيروس، الأمين العام للأمم المتحدة، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر"، قائلًا: لقد تركت منطقة المحيط الهادئ في الآونة الأخيرة، مقتنعًا  أكثر من أي وقت مضى بأن الطوارئ المناخية العالمية هي معركة يمكننا ويجب علينا الفوز بها.
 
وأرفق أنطونيو تغريدته بمقال نشره على  موقع الفايننشال تايمز، تحت عنوان " انقذوا توفالو.. انقذوا العالم"، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة إلى توفالو، قائلًا: ارتفاع مستوى سطح البحر في بعض بلدان المحيط الهادئ أكبر أربع مرات من المتوسط العالمي ، مما يشكل تهديدا وجوديا لعدة دول جزرية. المحيطات في ورطة خطيرة ، من  فقدان التنوع البيولوجي إلى التلوث البلاستيكي، و أحداث الطقس القاسية آخذة في الارتفاع ، مما يهدد الأرواح وسبل العيش.
 
 
 
 
 

الأمم المتحدة

توفالو

التغير المناخى

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