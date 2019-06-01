أمن الوادى الجديد يضبط تشكيلا عصابيا للاتجار فى الحشيش بالخارجة

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، مساء اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابى، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بمركز الخارجة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط كميات من المواد المخدرة قبل ترويجها بالأحياء السكنية بمدينة الخارجة.

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، عن وجود عاطلين ومسجلين جنائيين، كونوا بينهما تشكيلًا عصابيًا لبيع المواد المخدرة قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبشكل ملحوظ فى الأحياء الجنوبية من مدينة الخارجة.

جرى تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل فرق بحث سرية وقوات أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقى، معاون مباحث القسم، رصدت تحركات ونشاط التشكيل وجرى ضبط عاطل 20 سنة، مقيم بحى البرى بمدينة الخارجة بحوزته 12 قطعة حشيش كبيرة الحجم، ودراجة نارية، ومبلغ مالى، وعاطل 20 سنة، مقيم بحى المروة بالخارجة، وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش كبيرة الحجم، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

حُرزت المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 2794 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.