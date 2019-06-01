سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 11:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الوادى الجديد يضبط تشكيلا عصابيا للاتجار فى الحشيش بالخارجة

السبت، 01 يونيو 2019 11:47 م
أمن الوادى الجديد يضبط تشكيلا عصابيا للاتجار فى الحشيش بالخارجة مديرية أمن الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، مساء اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابى، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بمركز الخارجة

 

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط كميات من المواد المخدرة قبل ترويجها بالأحياء السكنية بمدينة الخارجة

 

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، عن وجود عاطلين ومسجلين جنائيين، كونوا بينهما تشكيلًا عصابيًا لبيع المواد المخدرة قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبشكل ملحوظ فى الأحياء الجنوبية من مدينة الخارجة

 

جرى تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل فرق بحث سرية وقوات أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة، والنقيب مصطفى عبد الباقى، معاون مباحث القسم، رصدت تحركات ونشاط التشكيل وجرى ضبط عاطل 20 سنة، مقيم بحى البرى بمدينة الخارجة بحوزته 12 قطعة حشيش كبيرة الحجم، ودراجة نارية، ومبلغ مالى، وعاطل 20 سنة، مقيم بحى المروة بالخارجة، وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش كبيرة الحجم، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

 

حُرزت المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 2794 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


تشكيل عصابى

الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

الخارجه

مديرية أمن الوادي الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

أخيرًا.. ليفربول يعتلى عرش دورى أبطال أوروبا ومحمد صلاح يدخل التاريخ

أخيرًا.. ليفربول يعتلى عرش دورى أبطال أوروبا ومحمد صلاح يدخل التاريخ

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

مش البشر بس.. شوف عجل البحر مسترخى إزاى على مركب مقلوبة.. صور

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

متحدث العاصمة الإدارية: "جينيس" تُقيم أطول مائدة إفطار بالعالم

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

إنتى أكيد بتهزرى.. فتاة تعرض هاتفها للبيع أون لاين ومشترية تقايضها بكلب أليف

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة فى قضية رشوة بـ 500 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة