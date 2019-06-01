أمريكيون مسلمون يتناولون الإفطار داخل معبد يهودى بمدينة ناشفيل

كتبت ريم عبد الحميد

فى بادرة للتعبير عن التضامن بين أتباع الديانات المختلفة فى مدينة ناشفيل، قام الحاخام اليهودى جوشوا كولوك بدعوة المسلمين لتناول الإفطار فى معبد ويست إند فى عاصمة ولاية تينيسى الأمريكية.

وقالت صحيفة "تينسيان" الأمريكية المحلية إن المسلمين جلسوا بجوار اليهود داخل المعبد يتناولون التمور والمياه للإفطار، وكانت تلك واحدة من لحظات الصلاة المشتركة، وسعى القادة الدينيين لإيجاد ما يوحدهم مع احترام اختلافاتهم.

وقال الحاخام كولوك، صاحب الدعوة: "نحن جيدون للغاية فى التفاعل عندما يحدث شيء سىء". وأضاف: جزء من التحدى الذى نواجهه يتعلق بقدرتنا على أن نكون سباقين فى بناء الجسور وبناء العلاقات التى تسمح لنا بمشاركة الخبر وأن نتحد معا لتكوين الصداقات المفيدة مع سعينا لخلق مجتمع أفضل فى ناشفيل نكون جميعا فخورين به.

وفى أعقاب الهجمات الأخيرة على أماكن العبادة، اتحد المسلمون واليهود فى ناشفيل معا ضد الكراهية. وأراد الحاخام كولوك أن يأخذ هذا الدعم المشترك لمنطق أبعد باستضافة إفطار للمسلمين.

وازدحم المسلمون واليهود، كل يرتدى رموزه الدينية المختلفة داخل المعبد، وتناوبوا الصلاة وقاموا بتوجيه أسئلة للحاخام والإمام أسامة بهلول الباحث فى المركز الإسلامى فى ناشفيل، حول رؤية الإسلام واليهودية لأشياء كثيرة.