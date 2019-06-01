أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف أسقطت ابنة "العقاد" امبراطور المخدرات بالباطنية

كتب محمود عبد الراضي

يعتبر "العقاد" الاسم الأشهر فى سوق الكيف بمنطقة الباطنية، حيث كان يلقب بـ"الحوت"، وكان صاحب خطط ودهاء، تجعله يفلت من رجال مكافحة المخدرات، وكان يضع سيناريوهات دخول وخروج كبار التجار لمنطقة الباطنية.

"العقاد" الذى انعش سوق الكيف بالمواد المخدرة قبل عدة سنوات من الآن، وكان من أهم تجار الصنف، وتفنن فى إطلاق الأسماء المختلفة على المواد المخدرة.

ونجح التاجر الأبرز فى عالم المخدرات فى عقد عدة صفقات لجلب المواد المخدرة تمهيدًا لبيعها لتجار التجزئة لترويجها على عملائه.

وبالرغم مما امتلكه الرجل من دهاء وذكاء فى التعامل، إلا أنه سقط فى قبضة الأمن بعد رصده وملاحقته ثم القبض عليه لتكون هذه الواقعة نقطة تحول فى سقوط مملكة الكيف بالباطنية.

وكان "العقاد" مادة دسمة للأعمال الدرامية، حيث تم تجسيد شخصيته فى مسلسل "الباطنية"، الذى تدور أحداثه فى حى الباطنية حول تاجر مخدرات يمتلك مغلقا للخشب كستار لتجارة المخدرات، تخرج ابنته عن طاعته، لتتزوج بضابط، بينما يقع ابنه بحب فتاة فقيرة تدعى "وردة" يتزوجها عرفيًا، ليفرقهما الأب، فتسعى وردة للانتقام، وتتصاعد ألأحداث.

وينشر "اليوم السابع" على مدار شهر رمضان، قصص أشهر 30 مجرم، شغلوا الرأى العام بالجرائم التى ارتكبوها حتى سقطوا فى قبضة العدالة، تأكيدًا على أنه لن يفلت أحد من العقوبة حتى ولو كان من عتادة الإجرام.