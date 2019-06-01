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أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 610 جنيهات للجرام

السبت، 01 يونيو 2019 11:58 ص
أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 610 جنيهات للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 1-6-2019 بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا وطلبا فى مصر 610 جنيهات للجرام، مع استمرار صعود سعر الذهب عالميا.

وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا 1.4% على مدار اليومين الماضيين، لترتفع أوقية الذهب إلى 1305 دولارات، لتكسر حاجز المقاومة 1300 دولار، عقب تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 5% على سلع مكسيكية.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار الذهب 21 سجل 610 جنيهات للجرام

عيار 24 سجل اليوم 698 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 522.75 جنيه

الجنيه الذهب 4880 جنيها

أوقية الذهب 1305 دولارات.

 

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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