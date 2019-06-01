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أبرز ما حدث فى 27 رمضان.. فرض زكاة الفطر فى المدينة المنورة

السبت، 01 يونيو 2019 12:19 م
أبرز ما حدث فى 27 رمضان.. فرض زكاة الفطر فى المدينة المنورة زكاة عيد الفطر - أرشيفية
كتب لؤى على

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نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام رمضان.
 
 
1- 2 هــ فرض زكاة الفطر في المدينة المنورة.
 
2-  65 هــ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ القرشيّ يتولَّى الخلافةَ الإسلامية، بعد وفاة والده مروان بن الحكم، الذي لم يستمر في الحكم إلا عشرة أشهر وعِدَّة أيام.
 
3-  658 هــ دخول سيف الدين قطز إلى دمشق بعد انتصاره في معركة عين جالوت.
 
4-  968 هــ الصفويون ينتصرون على العثمانيين في معركة شماخة الثانية، ويأسرون عددًا من كبار القادة العثمانيين مثل "عادل كيراي". وقد قُتل في هذه المعركة 10 آلاف عثماني، و20 ألف صفويّ.
 

حدث فى رمضان

حدث فى 27 رمضان

قطز

عين جالوت

زكاة الفطر

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