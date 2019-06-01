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آلاف الطلاب ينتهون من امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا على التابلت

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 م
آلاف الطلاب ينتهون من امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا على التابلت امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى الآلاف من طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا على التابلت، من طلاب المدارس الحكومية والخدمات.
 
 
وأكد طلاب بلجنة مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن سيستم الامتحان عمل بشكل منتظم مع الغالبية العظمى من طلاب المدرسة، موضحين بعض الطلاب تأخروا دقائق فى الدخول على سيستم الامتحان ولكن تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا على التابلت.
 
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى العام  لـ585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية، والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام، انطلقت 19 مايو الماضى وتنتهى اليوم السبت 1 يونيو الجارى.

التربية والتعليم

الامتحانات الالكترونية

طلاب الصف الأول الثانوى العام

الثانوية التراكمية

امتحان اللغة الاجنبية الاولى

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